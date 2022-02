유비벨록스, 지난해 영업익 244억…전년보다 43%↑

[아시아경제 이정윤 기자] 유비벨록스 유비벨록스 089850 | 코스닥 증권정보 현재가 16,550 전일대비 500 등락률 +3.12% 거래량 102,080 전일가 16,050 2022.02.28 11:36 장중(20분지연) 관련기사 유비벨록스, 3분기 누적 이익 131억… “지난해 실적 넘어서”마이데이터 본허가 취득한 유비벨록스…"신성장 동력 확보"유비벨록스, 토스뱅크와 100억 규모의 IC카드 공급 계약 체결 close 는 연결 기준 지난해 영업이익이 전년 대비 42.8% 상승한 244억918만원이라고 28일 공시했다.

매출액은 13% 늘어난 3232억8706만원, 당기순이익은 31.7% 상승한 165억6889만원이라고 공시했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr