인천공항공사 "신규 교육과정, 세계 공항 최초 ICAO 국제 표준 인증"

[아시아경제 유현석 기자] 인천국제공항공사는 자체 개발한 ‘공항 개발 및 시운전(ORAT)’ 교육과정이 국제민간항공기구(ICAO)로부터 세계 공항 최초로 국제표준 교육과정 인증을 획득했다고 28일 밝혔다.

공항 개발과 건설은 대규모 재원과 시간이 소요되는 장기 사업인 만큼 초기 단계에서 효율적인 마스터플랜 수립이 무엇보다 중요하다. 시운전은 본격적인 공항 운영에 앞서 필수적으로 시행해야 하는 절차 중 하나다.

공사는 ICAO 국제기준을 적용해 △ 공항 마스터플랜 수립 △ 공항시설 컨셉 설계 △ 공항 시운전 계획 수립 등 효율적인 공항 건설 및 개항을 위해 필수적인 내용을 4개의 모듈로 압축해 커리큘럼을 구성했다.

또 인천공항 제1여객터미널, 탑승동, 제2여객터미널을 성공적으로 건설·운영하며 경험한 다양한 현장 우수 사례를 콘텐츠로 구성했다. 지난 20년간 축척한 공항운영 핵심 노하우를 총망라해 한층 높은 수준의 교육과정을 완성했다.

이번 교육과정은 내부직원 역량강화와 더불어 오는 4월부터 동남아, 아프리카, 남미 등 개발도상국 항공관계자 초청연수 프로그램 및 공사가 수주한 한국국제협력단(KOICA) 글로벌연수 프로그램에도 활용될 예정이다.

김경욱 인천공항공사 사장은 “이번 교육과정을 활용해 내부직원 역량을 강화함으로써 안전하고 효율적인 공항운영을 이어가는 한편, 세계 각국 공항에도 노하우를 전수해 글로벌 항공산업 발전에 기여할 계획이다”고 말했다.

공사는 공항운영 정상화, 공항경쟁력 강화 및 지속가능 미래성장 등 3대 축을 중심으로 한 10대 중점추진과제를 지난 1월 공표했다. 이번 교육과정 개발이 중점과제 중 하나인 한국형 모델 기반 해외 경제 영토 확장을 통한 K-공항플랫폼 수출에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

한편, 인천공항공사 인재개발원은 2007년 이후 현재까지 세계 151개국 항공관계자 9479명을 대상으로 491개 교육과정을 운영해왔다.

특히 개발도상국 116개국 1153명에게 무상교육을 실시해 세계 항공 산업 발전에 크게 기여해왔다. 또 ICAO로부터 ‘최우수 항공교육기관상’, ‘최다판매 표준교육과정 개발상’, ‘STP 교육생 최다배출상’ 등을 수상한 바 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr