코스닥 상승 전환…개인은 사고 기관·외인은 팔았다

[아시아경제 권재희 기자] 코스피가 하락 출발했다. 미 증시 3대 지수 상승 마감, 러시아와 우크라이나간 교전이 장기화 되지 않을 것이란 낙관론에도 불구하고 미국과 서방국가들의 러시아 SWIFT 차단 등 고강도 제재가 금융시장에 부담으로 작용한 것으로 풀이된다.

28일 오전 9시 23분 현재 코스피지수는 전 거래일대비 0.47%(12.66 포인트) 하락한 2664.10을 가르키고 있다. 이날 코스피지수는 0.51% 하락 출발했으나 점차 낙폭을 줄여가고 있는 것으로 보인다. 투자자 동향을 보면 개인은 2640억원치 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 1208억원, 1356억원 내다팔았다.

시가총액 상위 종목들도 대부분 하락세를 보이고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,300 전일대비 600 등락률 -0.83% 거래량 3,475,426 전일가 71,900 2022.02.28 09:58 장중(20분지연) 관련기사 전자정보통신산업진흥회 새 회장에 한종희 삼성전자 대표 우크라 전쟁 공포 덮친 증시…외국인 자금 1.4兆 탈출 치료제 드디어 나온다! “일동제약” 후속 “초대형 NEW바이오株” 갑니다 close 는 전거래일 대비 0.83% 하락한 7만1300원에 거래 중이다. 이외 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 410,500 전일대비 9,500 등락률 -2.26% 거래량 278,205 전일가 420,000 2022.02.28 09:58 장중(20분지연) 관련기사 불확실성 해소의 3월…어떤 종목을 담아볼까 우크라 전쟁 공포 덮친 증시…외국인 자금 1.4兆 탈출 "공포 뒤에 큰 반등온다"…개미들은 '줍줍' close (-1.79%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 916,432 전일가 123,000 2022.02.28 09:58 장중(20분지연) 관련기사 불확실성 해소의 3월…어떤 종목을 담아볼까 우크라 전쟁 공포 덮친 증시…외국인 자금 1.4兆 탈출 SK하이닉스, 박정호 20억·이석희 14억 주식 상여금 지급 close (-0.81%), 삼성전자우(-0.61%), 네이버(-0.48%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 754,000 전일대비 6,000 등락률 -0.79% 거래량 13,697 전일가 769,000 2022.02.28 09:58 장중(20분지연) 관련기사 우크라 전쟁 우려에도 코스피, 오전 중 1%대 상승 지속러, 우크라 침공 속 나스닥 폭등…코스피도 1%넘게 상승 러시아, 군사작전 개시…코스피·코스닥 2% 넘게 급락 close (-1.05%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 93,800 전일대비 600 등락률 -0.64% 거래량 657,248 전일가 94,400 2022.02.28 09:58 장중(20분지연) 관련기사 우크라 전쟁 공포 덮친 증시…외국인 자금 1.4兆 탈출 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 우크라 전쟁 우려에도 코스피, 오전 중 1%대 상승 지속 close (-0.21%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 554,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 69,717 전일가 554,000 2022.02.28 09:58 장중(20분지연) 관련기사 우크라 전쟁 공포 덮친 증시…외국인 자금 1.4兆 탈출 "공포 뒤에 큰 반등온다"…개미들은 '줍줍' 우크라 전쟁 우려에도 코스피, 오전 중 1%대 상승 지속 close (-0.18%) 순으로 하락했다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.77%(0.09 포인트) 상승한 873.75을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일대비 0.31%(2.71포인트) 내린 870.27에 거래를 시작했으나 상승반전했다. 투자자 동향을 보면 개인은 750억원 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 251억원, 446억원 순매도 했다.

시가총액 상위 종목을 보면 에코프로비엠은 4.44% 상승한 37만6000원에 거래되고 있다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 193,700 전일대비 2,700 등락률 +1.41% 거래량 159,149 전일가 191,000 2022.02.28 09:58 장중(20분지연) 관련기사 우크라 전쟁 공포 덮친 증시…외국인 자금 1.4兆 탈출 우크라 전쟁 우려에도 코스피, 오전 중 1%대 상승 지속러, 우크라 침공 속 나스닥 폭등…코스피도 1%넘게 상승 close (1.47%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 72,600 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 238,261 전일가 72,500 2022.02.28 09:58 장중(20분지연) 관련기사 우크라 전쟁 우려에도 코스피, 오전 중 1%대 상승 지속러, 우크라 침공 속 나스닥 폭등…코스피도 1%넘게 상승러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다 close (0.83%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 109,600 전일대비 7,700 등락률 +7.56% 거래량 578,469 전일가 101,900 2022.02.28 09:58 장중(20분지연) 관련기사 우크라 전쟁 우려에도 코스피, 오전 중 1%대 상승 지속러, 우크라 침공 속 나스닥 폭등…코스피도 1%넘게 상승러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다 close (6.38%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 280,200 전일대비 1,500 등락률 -0.53% 거래량 19,196 전일가 281,700 2022.02.28 09:58 장중(20분지연) 관련기사 러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발 close (0.82%) 등이 오름세를 보이는 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 61,400 전일대비 1,000 등락률 -1.60% 거래량 130,376 전일가 62,400 2022.02.28 09:58 장중(20분지연) 관련기사 우크라 전쟁 우려에도 코스피, 오전 중 1%대 상승 지속러, 우크라 침공 속 나스닥 폭등…코스피도 1%넘게 상승코스닥, 러시아 개전 선언에 3%대 급락…850선도 무너져 close (-1.76%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 94,800 전일대비 100 등락률 +0.11% 거래량 84,906 전일가 94,700 2022.02.28 09:58 장중(20분지연) 관련기사 우크라 전쟁 우려에도 코스피, 오전 중 1%대 상승 지속러, 우크라 침공 속 나스닥 폭등…코스피도 1%넘게 상승러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다 close (-0.42%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 86,000 전일대비 500 등락률 +0.58% 거래량 21,765 전일가 85,500 2022.02.28 09:58 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납셀트리온제약, 작년 개별 영업익 477억원…102%↑우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감 close (-0.58%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 129,800 전일대비 500 등락률 -0.38% 거래량 11,458 전일가 130,300 2022.02.28 09:58 장중(20분지연) 관련기사 정부, GS리테일·CJ ENM TV홈쇼핑 재승인…2027년까지 유효러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감 close (-0.54%) 등은 하락세를 보이고 있다.

채현기 케이프투자증권 연구원은 "러시아-우크라이나 교전으로 국내 증시 변동성 요인이 지속될 것"이라며 "오히려 러시아의 침공으로 불확실성이 해소된 점이 있으나 추가적인 오름세를 기대하긴 어려운 상황"이라고 분석했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr