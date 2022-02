아모레퍼시픽, 라이프 뷰티 맞춤 브랜드 '커스텀미' 선봬

[아시아경제 문혜원 기자] 아모레퍼시픽은 1:1 라이프 뷰티 맞춤 브랜드 ‘커스텀미(CUSTOM.ME)’를 새롭게 출시한다고 28일 밝혔다.

커스텀미는 모바일 피부 분석 서비스, 피부 밸런스 맞춤 제품, 1:1 전담 매니저 서비스를 통해 고객 개개인에게 특화된 맞춤 뷰티를 선사하는 브랜드다. 시간과 장소의 제약 없이 스마트폰을 활용해 간편하게 피부 분석과 스킨케어 솔루션을 제공받을 수 있는 ‘피부 분석 서비스’를 제공한다. 커스텀미 브랜드 홈페이지에서 얼굴 사진을 촬영하고 간단한 질문에 답변하면, 피부 고민에 따른 맞춤 분석과 솔루션을 확인할 수 있다.

측정 결과를 바탕으로 매 순간 달라지는 피부 컨디션에 맞춘 ‘피부 밸런스 맞춤 에센스’ 제품도 바로 만나볼 수 있다.

커스텀미의 피부 밸런스 맞춤 에센스는 극건조, 트러블, 붉은기, 각질, 가려움의 5가지 민감 증상을 맞춰주는 ‘민감기 에센스’와 주름·탄력, 미백·항산화, 시카케어 등 3가지 피부 고민을 맞춰주는 ‘활성기 인핸서’ 구성으로 맞춤 케어를 제공한다. 증상별로 특화된 효능 성분과 맞춤 마이크로바이옴을 활용해 민감해진 피부 증상을 완화시키고 고효능 케어를 통해 피부 컨디션 회복을 도와준다.

커스텀미의 피부 분석 서비스와 피부 밸런스 맞춤 제품을 사용한 고객이라면 ‘커스텀미 플러스(CUSTOM.ME+)’ 애플리케이션에서 제품 인증 후, 1:1 전담 매니저 서비스도 경험할 수 있다. 해당 서비스를 활용하는 고객들은 8주간 매니저를 통해 자신의 피부에 올바른 뷰티 케어 가이드를 받아볼 수 있고, 일상을 더욱 건강하고 아름답게 가꾸는 다양한 라이프 뷰티 콘텐츠도 추천받게 된다.

