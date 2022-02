[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 우크라이나 침공을 이어가고 있는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 27일(현지시간) 핵무기를 포함해 경계 태세를 강화할 것을 지시했다.

CNN에 따르면 푸틴 대통령은 세르게이 쇼이구 국방부 장관과 TV로 중계된 회담에서 "북대서양조약기구(NATO·나토) 정상들이 우리 나라에 대해 공격적인 발언들을 하고 있다"면서 이 같이 밝혔다.

그는 "국방장관과 군 총참모장에게 러시아 군에 전투 경계령을 내릴 것을 명령한다"며 핵 억지를 담당하는 부대가 '특수 전투임무 조치'에 돌입할 것을 지시했다.

