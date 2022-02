재한 우크라이나인들 "러시아 저지에 힘 보태 달라"…집회 개최

러시아의 우크라 침공 규탄 집회 개최

한국의 우크라 지지·연대 호소

[아시아경제 윤슬기 기자] 국내에 거주 중인 우크라이나인들과 전쟁 반대에 연대하는 한국인 300여명이 러시아의 우크라이나 침공을 규탄하는 집회를 열고 한국의 지지와 도움를 촉구했다.

27일 서울 중구 주한러시아대사관 인근에서 열린 집회에서 대표 발언자로 나선 올라나 쉐겔 한국외대 우크라이나어과 교수는 "1941년 나치 독일이 공격한 이래 키예프에서 가장 끔찍한 일이 벌어지고 있다"며 "러시아의 만행에 제대로 대응하지 않는다면 러시아는 더욱더 대담해지고 모든 민주주의 국가들을 심각한 위험에 빠뜨릴 것"이라고 비판했다.

이어 그는 "(한국 국민들이) 한국전쟁에서 민주주의를 지키기 위해 피를 흘렸던 것처럼 우크라이나 국민들은 민주주의와 자유를 위해 지금 처절한 투쟁을 하고 있다"며 "푸틴의 러시아는 남북 분단을 야기한 소련의 부활을 목표로 하고 있다"고 말했다.

쉐겔 교수는 또 "우크라이나는 대한민국처럼 주변 강대국들의 수많은 침략을 이겨내며 국권을 지켜 왔다"며 "오늘날 선진국을 이룬 대한민국이 경제적 제재를 강화해 제국주의의 부활을 꿈꾸는 러시아를 저지하는 데 힘을 보태 주시기를 부탁드리며 대한민국의 정부와 대통령 후보님들에게도 호소드린다"고 말했다.

이날 집회에 참가한 우크라이나인들은 우크라이나 국기와 '푸틴 저지'(Stop Putin), '전쟁 중단'(Stop War), '러시아를 제재하라' 등이 적힌 팻말을 들고 "우리 사람들을 죽이지 말아라", "러시아 테러리스트는 멈춰라" 등 구호를 외쳤다.

한국에 거주하는 러시아인 40여명도 이날 오후 서울 종로구 보신각 앞에 모여 러시아의 침략 전쟁을 규탄하는 집회를 열었다. 이들은 "니엣 바이니"('전쟁을 멈춰라'라는 뜻의 러시아어)라는 구호를 외치며 한국 정부가 러시아의 우크라이나 침공에 제동을 걸어줄 것을 촉구했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr