국민의힘 "초보 정치인 우크라 침공 자초 발언, 충격적"…尹 "해외 커뮤니티서도 논란"

윤석열 "국제적 망신이며 국격을 떨어뜨리는 일"

[아시아경제 나주석 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 대선후보 TV토론에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 두고한 발언을 두고 국민의힘이 비판하고 나섰다.

26일 이양수 국민의힘 선거대책본부 수석대변인은 논평을 통해 "무력 침공한 러시아보다 침공을 당한 우크라이나가 전쟁을 자초했다고 보는 이 후보의 인식에 충격을 금할 수가 없다"며 "이 후보는 러시아의 무력 침공을 사실상 두둔하며 우크라이나가 러시아를 자극해 침공 당했다고 말했다. 역사의 바른 편에 설 생각이 없는 정치인임을 자인한 것이자 자유민주주의와 평화를 열망하는 우크라이나 국민의 가슴에 비수를 꽂은 것"이라고 비판했다.

앞서 이 후보는 "6개월 초보정치인이 대통령이 되어서 나토가 가입을 해주지 않으려고 하는데 가입을 공헌하고 러시아를 자극하는 바람에 충돌했다. 물론 러시아가 주권과 영토를 침범한 행위는 강력하게 규탄을 해야 합니다. 그러나 외교의 실패가 곧 전쟁을 불러온다는 아주 극명한 사례이고 전쟁이 경제에 악영향을 미치는지는 말할 필요가 없다"고 비판했다. 이 후보는 정치경험이 없는 윤 후보의 외교 능력에 대한 의구심을 제기한 발언이다.

이 대변인은 "대한민국의 주권보다 중국의 심기를 먼저 살피는 이재명 후보와 같은 정치인에겐 이러한 발언이 당연한 것인지 모르겠다"며 "이 후보는 대한민국과 자유민주적 가치를 공유하는 국제 지도자들과 함께 설 자격이 없다"고 성토했다.

이 후보의 발언은 해외 유명 커뮤니티인 레딧에 소개되기도 했다.

이에 대해 윤석열 국민의힘 대선후보는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이 후보의 발언이 세계로 알려지면서, 이를 비난하는 수많은 댓글이 달리고 있다"며 "국제적 망신이며 국격을 떨어뜨리는 일"이라고 비판했다. 그는 "불행한 일을 겪은 다른 나라를 위로하기는커녕, 선거에 활용하기 위해 아무 말이나 하는 모습이 전 세계인의 공분을 사고 있다"고 했다.

윤 후보는 "젤렌스키 대통령은 해외로 가지 않고 수도 키예프에 남아 결사 항전을 이끌고 있습니다. 그를 지지한 72%의 우크라이나 국민들을 우롱하는 처사"라면서 "타국의 전쟁을 남의 일로 치부하고 말로만 평화를 외치는 정치인에게 우리나라의 미래를 맡길 수 없다"고 비판했다.

