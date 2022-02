이준석, 이재명 우크라 발언에 "초보 대통령 탓? 日 침략 정당화와 같은 말"

[아시아경제 권서영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 이재명 더불어민주당 대선후보의 우크라이나 침공 관련 발언에 관해 일제강점기 일본의 침략을 정당화하는 것과 다를 것이 무엇이냐고 비판했다.

26일 이 대표는 자신의 페이스북에 "러시아에 줄 서지 않고 나토(NATO·북대서양조약기구)에 가입하려고 했다는 이유로 우크라이나 대통령을 비난하고 러시아의 침략을 정당화하는 이 후보의 생각대로라면 일본에 줄 서지 않은 조선 왕실 때문에 일제강점기가 왔고 일본의 침략은 정당화하는 이야기랑 다를 것이 무엇이냐"는 글을 올렸다.

이 대표는 "흑해 섬의 우크라이나의 젊은 군인들은 항복을 거부하고 끝까지 싸우다가 전사했다고 한다"며 "그들에게 투영되어야 하는 것은 일제의 강점에 맞서던 의병과 독립군이어야 하고, 이 후보의 손가락질은 그들의 죽음 앞에 결연하고 비통한 우크라이나 국민들에게 할 수 있는 말이 아니다"라고도 지적했다.

이어 이 대표는 "이 후보는 타임머신을 타고 구한말로 가면 일본의 침략 원인을 고종과 조선의 무능이라고 칭하면서 의병과 독립군으로 싸우는 우리 조상들을 훈계할 생각이냐"고도 꼬집었다. 그는 "민주당은 홍콩 민주화 운동을 외면했던 것처럼 이번 러시아의 침략도 우크라이나 탓으로 돌리며 미화하려는 모양"이라며 "적어도 정치 지도자는 장사치가 아니라면 민주주의와 인권을 최우선의 가치로 삼았으면 좋겠다"고 강조했다.

앞서 이 후보는 전날 열린 중앙선거관리위원회 주관 정치 분야 TV토론에서 우크라이나 사태를 두고 "6개월의 초보 정치인이 대통령이 돼서 나토가 가입시켜주지 않으려고 하는데 가입을 공언해 러시아를 자극하는 바람에 결국 충돌이 발생했다"는 요지의 발언을 한 바 있다.

