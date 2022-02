심상정 "대구는 민주주의 보루, 퇴행 막아달라"

[아시아경제 배경환 기자] 심상정 정의당 대선후보가 대구를 찾아 "역사적 퇴행을 막아달라"고 밝혔다.

26일 심 후보는 대구지하철 화재 참사 현장을 찾아 "며칠 있으면 2·28민주운동 기념식도 여기서 열린다"며 "대구를 보수의 아성이라고 하는데 본래는 민주주의의 보루였다. 대구시민께서 대통령 선거에서 역사적 퇴행을 막는 중심에 서달라"고 언급했다.

특히 아무리 세월이 흘러도 가족과 친구를 잃은 분들의 가슴에 뚫린 구멍은 메꿔지지 않는다"며 "다시는 이런 참사가 재발하지 않는 안전한 사회에 대한 믿음이 있을 때 비로소 슬픔이 해소될 수 있다"고 전했다. 이어 "일하러 나가서 돌아오지 못하는 분들이 1년에 2000명"이라며 "대한민국이 세계 10위 경제 선진국인데 일하러 나갔다가 깔려 죽고 떨어져 죽고 불타 죽는다"고 지적했다.

한편 심 후보는 기억공간 방문에 이어 오후에는 부산에서 유세를 이어갈 방침이다.

