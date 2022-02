부동산 폭등에 더 중요해진 '내 집' 주택화재보험 가입 꿀팁

[아시아경제 이창환 기자] 재산 1호를 고르라면 많은 사람들이 주저없이 힘들게 마련한 주택을 이야기하곤 한다. 하지만 자동차보험처럼 의무보험은 아닌 탓에 주택화재보험을 가입한 사람은 생각보다 많지 않다.

최근 부동산 가격 상승으로 집의 중요성이 갈수록 커지면서 주택화재보험에 대한 관심도 높아지고 있다.

과거 단순히 불이 났을 때 보상하는 주택화재보험이면 충분했지만 이제는 집에서 생활하면서 발생할 수 있는 다양한 위험을 보장하는 가정종합보험으로서의 역할이 중요해졌다.

생활 속 위험부터 화재의 위험까지 충분히 보장받을 수 있는 주택화재보험은 어떻게 골라야 할지 삼성화재가 팁을 전했다.

실손보상 vs 비례보상

주택화재보험 가입을 고려할 때 가장 먼저 살펴야 할 것은 불이 났을 때 충분한 보상을 받을 수 있을지다.

이 때 중요한 것은 가입하려는 특약이 실제손해액을 보상하는 '실손보상' 방식인지를 확인하는 것이다.

만약 실손보상 방식의 '화재손해' 특약을 가입했다면 화재로 사고가 발생했을 때 보험가입금액 한도 내에서 실제손해액만큼 보상받을 수 있다.

하지만 비례보상 방식의 특약을 가입했다면 보험가입금액이 적게 설정된 경우 가입 비율에 따라 비례보상돼 실제 피해액만큼 보상받지 못하는 경우가 있다.

화재 손해 특약의 사각지대 보완

화재 손해 특약을 가입했더라도 보장의 사각지대는 발생한다. 이를 보완하기 위해서는 폐기물 운반 및 매립소각 비용 손해 특약과 복구비용 특약을 추가로 가입할 수 있다.

일반적으로 화재사고 이후 집을 생활공간으로 복구하기 위해서는 화재로 소실되고 남은 부분을 제거하는 단계를 거쳐야 한다.

이 때 기존의 화재손해 특약에서는 잔존물의 해체와 청소, 그리고 폐기물을 차에 싣는 비용까지 보상한다. 하지만 폐기물을 처리장까지 운반하는 비용과 매립 또는 소각에 필요한 비용은 보상하지 않았다.

하지만 최근 삼성화재에서 선보인 '슬기로운 가정생활'은 보장의 사각지대에 있던 폐기물 처리비용까지 보상 가능하다.

화재 사고 이후 보상과정에서 보험금이 생각보다 적다고 느껴지는 부분이 하나 더 있다. 바로 주택과 가재도구를 복구하기 위한 비용이다.

이는 주택화재 사고로 보상을 받게 될 때 감가상각액을 제외하기 때문이다. 보험은 기본적으로 사고 당시의 가치를 원상복구하는 개념이 강한 금융상품이기 때문에 감가상각으로 인한 가치하락분은 보상하지 않는다.

하지만 이 또한 별도의 복구비용지원 특약을 가입한다면 추가로 보상받을 수 있으니 충분한 보장을 원한다면 가입 시 반드시 체크해야 할 부분이다.

관련법에 따라 가입이 필요한 담보

화재 시 발생할 수 있는 피해는 재산손해 뿐만이 아니다. 최근에는 관련법 개정 등으로 인해 추가적인 손해액이 발생할 수 있어 이를 보장하는 특약도 가입할 필요가 있다.

먼저 살펴볼 것은 '화재(폭발포함)배상책임' 특약이다. 우리집에서 불이 나면 우리집 뿐만 아니라 이로 인해 피해를 입은 주변 주택에 대해서도 배상해야 한다.

과거에는 중과실인 경우에만 해당됐지만 실화법(실화책임에 관한 법률)이 개정된 이후에는 실수로 발생한 화재에 대해서도 배상책임이 발생한다.

특히, 아파트와 같이 공동주택에 거주한 경우라면 이에 대한 대비는 필수적이다. 최근에는 대부분의 보험사에서 최대 20억원 한도 내에서 보장받을 수 있도록 이 특약을 운영하고 있다.

화재벌금 특약도 필요하다. 형법 제170조 등에 따르면 화재로 인해 공공의 위험을 발생하게 한 경우 벌금을 부담하게 될 수 있기 때문이다.

특히 화재벌금의 경우 실화의 원인이 된 사람을 기준으로 보상하기 때문에 만약 남편의 이름으로 화재보험에 가입하고 아내의 과실로 불이 난 경우라면 보상을 받을 수 없다. 이러한 보장 공백을 해소하기 위해서는 '가족화재벌금' 담보를 가입하면 된다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr