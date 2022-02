학교급식 안전 책임진다 … 울산시, 연중 식자재 안전성 검사 실시

지난해 총 311건 검사 모두 ‘적합’, 올해 방사능검사 확대

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시가 상시 식자재 검사제를 통해 안전한 학교 급식 프로젝트를 벌인다.

울산시 보건환경연구원은 학생에게 안전한 먹거리를 제공하기 위해 학교에 납품되는 식자재에 대해 안전성 검사를 연중 실시한다고 26일 밝혔다.

검사항목은 엔도설판 등 350종의 잔류농약과 요오드·세슘 등 방사능, 유전자변형식품 등으로 상시 확인 검사가 시행된다.

일본 후쿠시마 방사능 오염수 방류 결정에 따라 울산시교육청의 협조로 학교 급식에 납품되는 수산물에 대한 방사능 검사를 지난해보다 6% 확대해 검사할 계획이다.

보건환경연구원 관계자는 “학교 급식 식자재에 대한 학부모의 우려가 크다”며 “안심하고 학교 급식을 먹을 수 있도록 급식 식재료 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.

지난해 ▲농산물 잔류농약 검사 41건 ▲수산물 및 수산가공품 방사능 검사 160건 ▲콩 가공품 유전자변형식품 확인검사 110건 등 총 311건을 대상으로 검사를 진행해 모두 안전한 것으로 나타났다.

