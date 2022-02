이란 원자력청장 "핵협정 복원해도 우라늄 20% 농축할 것"

[아시아경제 정현진 기자] 이란이 미국 등과 맺었던 2015년 당시 핵협정을 복원하더라도 20% 순도의 우라늄 농축을 계속할 것이라고 25일(현지시간) 이란 원자력기구 수장이 밝혔다.

주요 외신에 따르면 모하마드 에슬라미 이란 원자력청(AEOI) 청장은 이날 "농축은 최대 60%까지 계속하고 있고 이 때문에 서방이 협상에 서둘러 나서게 됐다"라면서 "농축은 제재가 해제돼도 20%와 5% 양쪽으로 계속할 것"이라고 말했다.

2015년 이란 핵협정은 이란의 우라늄 농축 수준을 무기급인 90%보다 한참 아래인 3.67%로 제한했다. 이는 핵협정 이전에 이란이 도달했던 20%선 보다도 크게 낮은 것이다. 이란은 현재 다양한 수준의 핵 농축 활동을 하고 있고 최고 수준은 60%대다.

에슬라미 청장은 기존 2015년 핵합의 아래에서 20% 수준 농축이 어떻게 용인되는지 자세히 설명하지 않았다.

이번 발언은 이란과 미국 등 서방 국가들이 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 파기한 2015년 핵협정을 복원시키기 위해 지난해 4월부터 수차례 회담을 진행하고 있는 가운데 나온 것이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr