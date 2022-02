尹 "평화는 힘에 의한 도발 억지력서 나와" 李 "무력으로 전쟁서 이기는 평화는 하책"

[아시아경제 오주연 기자, 이명환 기자] 한반도 평화 정착 및 남북관계, 외교안보 정책과 관련해 윤석열 국민의힘 대선 후보는 "평화는 힘에 의한 상대 도발 억지력에서 나온다"고 강조한 반면, 이재명 더불어민주당 대선 후보는 "무력으로 전쟁에서 이기는 것은 하책"이라고 반박했다.

25일 중앙선거관리위원회가 주관하는 제20대 대통령선거 후보자 TV토론에서 윤 후보는 "1950년도 북한 침략 때 우리가 힘으로 군사력으로 억지할 능력이 있었다면 6·25전쟁 참극은 안 겪었을 것"이라면서 "상대의 비위를 맞추고 굴종하는 것은 지속 가능한 평화가 안된다"고 말했다.

그는 "강력한 안보는 민생과 번영의 기초"라며 "북한에 집착한 외교 기조는 미국·중국·북한·일본 모두에게 외면 당한다. 원칙과 당당한 외교가 필요하다"고 강조했다.

반면 이 후보는 "한반도는 반도국가로서, 그동안 국력이 강하고 국익 중심의 실용적 외교를 통해 국가 살림을 잘 챙기면 융성했다"면서 "무력으로, 억지력으로 전쟁에서 이기는 것은 하책"이라고 반박했다.

이어 "우크라이나 사태가 심각하지 않는가"라며 "중요한 것은 싸울 필요가 없는 평화다. 한반도에 전쟁 위협을 절대 안된다"고 말했다.

