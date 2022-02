경북 포항시, 올해 맞춤형 주거급여 ‘수선유지급여사업’ 추진

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 포항시는 저소득층의 주거복지 환경 개선을 위해 자가 주택 개·보수를 지원하는 올해 수선유지급여사업을 추진한다.

수선유지급여사업은 기준 중위소득 46%(4인 가구 기준 235만5697원) 이하 기초 주거급여 수급자 가구 중 자가가구를 대상으로 한 집수리 사업이다.

앞서 포항시는 지난 22일 한국토지주택공사 대구경북지역본부와 업무 협약을 체결했다.

이번 협약으로 보장기관인 포항시는 주택 개·보수에 필요한 사업비 부담과 전담기관인 LH는 공사 발주·감독 등 사업 전반에 관한 업무를 수행할 예정이다.

올해 수선유지급여 사업예산은 18억원이며, 수선유지급여 대상 331가구에 수선비용을 지원한다.

또 고령자나 장애인 등 주거 약자의 경우 각각 최대 50만원, 380만원 한도에서 편의시설을 추가로 설치할 계획이다.

이강덕 포항시장은 “수선유지급여사업을 통해 주거 취약 주민에게 쾌적한 주거환경을 제공할 수 있을 것으로 기대된다”며 “주거지원이 필요한 가구를 발굴해 안정적인 주거복지를 실현토록 하겠다”고 말했다.

