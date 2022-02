"윤석열 정부 감시하겠다"… 민주당원 500명, 윤석열 지지 선언

"정권교체 위해 국민의힘 입당"

[아시아경제 박준이 기자] 더불어민주당 당원 500명이 국민의힘 입당과 함께 윤석열 대선후보를 지지한다고 선언했다.

이들은 25일 서울 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 "민주당 당원 500명은 이번 20대 대선에서 정권교체를 통한 대한민국 내일의 발전을 위해 국민의힘에 입당했다"고 밝혔다.

이어 "저희는 민주당과 문재인 대통령의 개혁과 민주적 통치에 대한 약속을 굳게 믿었으나 지난 5년 간 민주당 정권이 보여준 행태는 실망 그 자체였다"며 "월급과 소득 빼고는 다 오른 물가, 자고 일어나면 오르는 집값으로 세금은 눈덩이처럼 커졌고 집이 없는 서민들은 내 집 마련의 꿈이 날아갔다"고 탈당 이유를 밝혔다.

또 이재명 더불어민주당 대선후보를 비판하기도 했다. 이들은 "이 후보가 성남시장 시절 개발한 대장동은 우리 도민이나 시민이 아니라 자신과 측근들을 위한 것임이 밝혀졌다"며 "이러한 불법과 탈법, 부조리와 부패의 사슬을 끊어내기 위해서라도 정권교체만이 답이라 생각한다"고 주장했다.

그러면서 "저희의 이러한 결단은 시민으로서 순수한 결의이며 그 어떤 사익에 의한 것이 아니다"며 "저희는 정권이 교체되더라도 시민 정신으로 윤석열 정부를 감시하고 올바른 방향으로 나아가도록 비판의 목소리를 거두지 않을 것"이라고 했다.

