"단순함·반복·끈기" 정의선 회장이 모교 후배에 전한 격려

[아시아경제 유현석 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 25일 "완벽한 하루를 만들기 위해서는 ‘단순하게 사는 것’이 중요하다"며 "단순해진다는 것은 더 중요한 것에 집중한다는 의미이고 단순함에는 분명하고 날카로우며 강력한 힘이 있다"고 말했다.

정 회장은 이날 열린 고려대 학위수여식에서 영상축사로 졸업생을 격려했다. 그는 "고려대하면 먼저 할아버지(고 정주영 현대그룹 명예회장) 생각이 난다"면서 "청년시절 본관 건물 신축공사에서 본인이 직접 돌 나르는 일을 하셨다는 말씀을 진학할 때 해주셨다"고 말했다. 이어 "크고 거창한 이야기보다는 소소하지만 지금 제가 가장 소중하게 생각하는 것을 나누는 것이 보다 값질 것"이라며 ‘하루, 오늘을 사는 삶’을 주제로 본인의 경험과 생각을 나눴다.

정 회장은 단순함과 함께 성공적 하루 루틴을 만들기 위한 반복의 중요성, 끈기와 용기를 갖고 포기하지 않아야 한다는 점을 강조했다. 그는 "경영자로서의 바쁜 삶 속에서 단순해지려면 많은 것을 비워내고, 덜어내야 한다는 것을 배웠다"며 "덜 중요한 것을 버리지 못한다면 더 중요한 것을 가질 수가 없다"고 말했다.

이어 우리나라 양궁 대표팀 사례를 들며 꾸준히 반복하는 게 필요하다고 강조했다. 정 회장은 "오랜 시간 우리 양궁 선수들을 지켜보면서 완벽한 순간을 만드는 비결은 바로 ‘반복’이라는 것을 배웠다"며 "저 역시 오늘도 성공의 루틴을 만들어 나가고 그것을 발전시켜 좀 더 좋은 루틴을 만들기 위해 끊임없이 반복해 나가고 있다"고 말했다.

정 회장은 "우리가 원하는 루틴이 하루 아침에 우리 것이 되지는 않을 것"이라며 "나태에 굴하지 않을 수 있는 끈기와 반복 속에 새로움을 더할 수 있는 용기가 없다면 불가능하다"고 강조했다. 정주영 선대 회장이 사업 초기 불이 나 전 재산을 잃고 전쟁까지 겪으면서도 기업을 일으킨 얘기를 꺼냈다. 정 전 회장이 강조한 "어떤 실수보다도 치명적인 실수는 도전을 포기하는 것"이라는 신념을 강조하기도 했다.

정의선 회장은 "우리 앞에는 많은 기회가 놓여 있다는 것을 잊지 않았으면 좋겠다"면서 "다양한 모색의 과정 속에서 단순함으로 더 소중한 것, 더 의미 있는 것들을 찾아내고 계속 반복해 나간다면, 그리고 끈기와 용기를 가지고 포기하지 않는다면 우리 모두가 살고자 하는 하루를 살수 있게 될 것"이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr