[특징주]카카오, 3%대 강세…3천억 자사주 소각 호재

[아시아경제 이선애 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 94,200 전일대비 4,200 등락률 +4.67% 거래량 1,490,992 전일가 90,000 2022.02.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 러, 우크라 침공 속 나스닥 폭등…코스피도 1%넘게 상승 러시아, 군사작전 개시…코스피·코스닥 2% 넘게 급락러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다 close 가 보통주 3000억원 규모의 자사주 소각을 결정하면서 25일 장 초반 3%대 강세를 보이고 있다.

이날 오전 9시27분 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 94,200 전일대비 4,200 등락률 +4.67% 거래량 1,490,992 전일가 90,000 2022.02.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 러, 우크라 침공 속 나스닥 폭등…코스피도 1%넘게 상승 러시아, 군사작전 개시…코스피·코스닥 2% 넘게 급락러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다 close 는 전 거래일 대비 3.78% 오른 9만3400원에 거래 중이다.

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 94,200 전일대비 4,200 등락률 +4.67% 거래량 1,490,992 전일가 90,000 2022.02.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 러, 우크라 침공 속 나스닥 폭등…코스피도 1%넘게 상승 러시아, 군사작전 개시…코스피·코스닥 2% 넘게 급락러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다 close 는 전날 장 마감 후 보통주 323만 9741주를 자사주 소각 방식으로 감자 결정했다고 공시했다. 감자 비율은 보통 주식 0.73%이고, 감자 방법은 자기주식 소각 방법이다. 감자 전 자본금은 447억원에서 443억원이 된다.

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 94,200 전일대비 4,200 등락률 +4.67% 거래량 1,490,992 전일가 90,000 2022.02.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 러, 우크라 침공 속 나스닥 폭등…코스피도 1%넘게 상승 러시아, 군사작전 개시…코스피·코스닥 2% 넘게 급락러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다 close 측은 "주주가치 제고를 위해 자기주식 소각을 결정했다"고 밝혔다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 94,200 전일대비 4,200 등락률 +4.67% 거래량 1,490,992 전일가 90,000 2022.02.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 러, 우크라 침공 속 나스닥 폭등…코스피도 1%넘게 상승 러시아, 군사작전 개시…코스피·코스닥 2% 넘게 급락러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다 close 는 올해 초 임원들의 먹튀 논란 등으로 주가가 떨어지자 올해 3000억 규모 자사주 소각에 나서겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

한편 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 94,200 전일대비 4,200 등락률 +4.67% 거래량 1,490,992 전일가 90,000 2022.02.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 러, 우크라 침공 속 나스닥 폭등…코스피도 1%넘게 상승 러시아, 군사작전 개시…코스피·코스닥 2% 넘게 급락러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다 close 는 앞서 4분기 실적 발표에서 향후 3년간 별도재무제표 기준 잉여현금흐름의 15∼30%를 재원으로 주주환원에 나서겠다고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr