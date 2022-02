우크라 대통령 "전투준비 필요…18~60세 男 출국 금지"

[아시아경제 김현정 기자] 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아의 침공에 대응하기 위한 '총동원을 지시했다고 24일(현지시간) CNN이 보도했다. 이에 따라 우크라이나의 18~60세 남성은 출국이 금지됐다.

보도에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 성명을 통해 "우크라이나군 및 기타 군부대의 전투 동원 태세를 유지하기 위해 우크라이나 수도 키예프와 주요 도시에 대규모 동원령을 내렸다"고 밝혔다.

그는 "동원령 시행일로부터 90일 이내에 동원이 이뤄져야 한다"면서 우크라이나 보안국에 총동원 기간 동안 방첩 조치를 취할 것을 지시했다. 이어 "이는 징집병, 예비역, 우크라이나 군부대 및 기관에 대한 징집"이라고 설명했다.

국경수비대는 우크라이나 18~60세 남성들의 출국을 금지했다. 성명은 "18세에서 60세 사이의 우크라이나 시민인 남성은 우크라이나 국경을 떠나는 것이 금지돼 있다"면서 "이 규정은 기간 동안 유효하다"고 강조했다.

