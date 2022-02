[클릭 e종목] 효성, 고배당 기대에도 목표주가 하향

[아시아경제 황준호 기자] 하이투자증권은 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 83,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,700 2022.02.25 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 효성화학·티앤씨·첨단소재·중공업, 적십자사 아너스기업 선정효성그룹, 지난해 사상최대 실적…매출21.2조·영업익 2.7조효성, 지난해 영업익 6406억원…전년 比 367.1%↑ close 의 상장 자회사로부터 수취 배당금이 대폭 늘어남에 따라 주당 배당금 증가 가능성이 높다고 판단하면서도 자회사 주가 하락에 따라 목표주가를 12만원으로 하향 조정했다.

효성은 주당 배당금으로 2019년 5000원, 2020년 5000 원을 지급함에 따라 총배당금으로 2019 년 1017억원, 2020년 995억원을 소요했다.

배당 재원은 비상장 자회사들이었는데, 지난해의 경우 상장 자회사들의 배당재원이 실적호전 등으로 인해 대폭적으로 증가할 것으로 예상된다.

먼저 효성 티앤씨의 주당배당금이 2020년 5000원에서 지난해 5만원으로 증가함에 따라 동사의 수취 배당금이 지난해 44억원에서 올해는 440억원으로 10 배 늘어날 전망이다.

효성 첨단소재도 2020년에는 배당이 없었는데, 지난해 주당배당금은 1만원으로 결정됨에 따라 올해 동사의 수취 배당금이 95억원에 이를 것으로 예상된다.

지난해 동사의 이익이 증가되는 환경 하에서 상장 자회사들로부터 수취 배당금이 대폭적으로 늘어남에 따라 동사 주당 배당금 5000원 유지는 물론 증가할 가능성도 높아지고 있다.

동사 주당 배당금을 5000원으로 유지한다고 가정해도 현재(2/24) 주가기준으로 배당수익률이 6.0% 정도다. 무엇보다 상장 자회사들로부터 수취 배당금 확대 등을 고려할 때 주당배당금이 증가될 가능성도 높아지고 있기 때문에 이는 곧 동사 주가의 하방경직성을 강화하는 요인으로 작용할 전망이다.

다만 이상헌 하이투자증권 연구원은 "주요 자회사들의 주가 하락 등을 반영해 목표주가를 12만원으로 하향한다"며 "자회사 가치의 경우 상장회사는 평균시장가격을, 비상장회사는 장부가치를 적용하여 산출했다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr