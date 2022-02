[아시아경제 이지은 기자] 외교부는 24일 미국, 일본, 캐나다, 리투아니아, 에스토니아, 핀란드 등 민주주의 공동체 운영이사회 이사국들과 함께 우크라이나 정세 관련 러시아 규탄 성명에 동참했다.

민주주의 공동체 운영이사회 구성원들은 "우크라이나의 민주주의, 주권 및 영토보전을 지지한다"며 "민주주의 공동체는 러시아의 우크라이나에 대한 계속된 적대행위를 강력히 규탄하며, 우크라이나 국민들의 민주주의에 대한 열망을 명백히 지지한다"고 밝혔다.

민주주의 공동체는 민주주의 확산과 증진, 민주주의 위협에 대한 공동대응 및 신생 민주주의 정착 지원 등을 위해 국가들간 협력 증진을 목적으로 2000년 출범한 국가간 연합체다.

