[아시아경제 김민영 기자] 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국 대사들은 24일(현지시간) 러시아의 우크라이나 침공에 대응해 우크라이나, 러시아 인근의 동부 유럽 지역에 육해공 병력을 강화하는 데 합의했다고 외신이 전했다.

나토 대사들은 이날 긴급회의 뒤 성명에서 동맹국의 동부 지역에 지상 병력과 공군 병력을 추가로 배치하고 해양 병력도 추가할 것이라고 밝혔다.

이들은 또 모든 만일의 사태에 대비할 수 있도록 병력의 준비 태세를 높일 것이라고 덧붙였다.

나토는 동맹의 억지력과 방위를 추가로 강화하기 위한 조치를 더 취할 것이라고 밝혔다.

