[아시아경제 세종=이준형 기자] 산업통상자원부는 중소벤처기업부와 함께 25일 충남 대전 무역회관에서 '중소기업 맞춤형 전략물자 제도 설명회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 설명회는 전략물자 제도에 상대적으로 취약한 중소기업의 수출 리스크를 최소화하기 위해 마련됐다. 산업부는 이번 행사에서 글로벌 공급망 재편에 따른 전략물자 관리의 중요성을 설명한다. 국내 전략물자 수출통제 제도, 리스크 관리 범위 확대 등 중소기업의 무역 리스크 관리 체계 구축 방안도 안내한다. 또 산업부는 희망 기업을 대상으로 1:1 컨설팅을 통해 기업별 상황에 맞는 무역 리스크 관리를 지원할 계획이다.

설명회는 온라인으로도 생중계된다. 온라인 생중계는 전략물자관리원과 중소벤처기업진흥공단 홈페이지에서 접속할 수 있다.

세종=이준형 기자 gilson@asiae.co.kr