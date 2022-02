우크라이나 전면 침공 지켜본 윤석열 "종전선언과 평화협정 한반도 평화 보장 못해"

"러시아 국제법 정면 위반한 것" 규탄

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 24일 러시아가 우크라이나를 전면 침공한 것과 관련해 "힘이 뒷받침되지 않는 평화는 아무런 의미가 없다"고 말했다.

윤 후보는 이날 국민의당 당사에서 진행된 우크라이나 사태 관련 긴급 대책회의에서 "국제외교안보 현실은 냉혹하다"며 "단지 지구 반대편 나라의 비극으로만 바라볼 것이 아니라 강대국에 둘러싸인 우리에게도 생생한 교훈이 되는 일임을 분명히 인지해야 한다"고 밝혔다. 그는 "대한민국도 냉정한 선택을 해야 한다"며 "말로만 외치는 종전 선언과 평화협정이 결코 한반도의 평화를 보장해주지 않는다"고 강조했다.

그는 "정부는 종전선언에 대한 집착을 내려놓고 한미 동맹과 국제사회와의 공고한 협력을 바탕으로 북의 도발을 막고, 한반도를 안정시킬 실질적인 외교전략을 펼쳐야 할 것"이라고 언급했다.

러시아의 군사 행동에 대해서는 "국제법을 정면 위반한 것"이라고 규탄했다. 이어 "현지 교민의 안전은 물론 우리 기업과 국민의 피해를 최소화하도록 초당적으로 지혜를 모아야 할 때"라면서 "우리의 동맹국인 미국을 비롯하여 영국 프랑스 독일 일본 등 국제법을 준수하는 자유주의 국가들과 이 사태의 평화적 해결을 위한 협력을 해야 한다"고 강조했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr