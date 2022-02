심상정 "우크라이나 침공, 즉각 중단해야…교민 안전 최우선"

"각종 국제법 위반한 명백한 전쟁범죄"

"단극시대의 부작용 극복하고, 다극적 국제질서 조성해야"

[아시아경제 오주연 기자] 심상정 정의당 대선 후보가 24일 급변하는 우크라이나 사태와 관련해 "대한민국 대선 후보로서 이러한 비인도적 전쟁범죄에 단호히 반대한다"고 밝혔다. 그러면서 우리 정부를 향해선 "최우선적으로 우크라이나 현지 교민들의 안전에 만전을 기해주시기 바란다"고 당부했다.

이날 오후 심 후보는 페이스북에 "러시아 푸틴 대통령이 끝내 우크라이나에 대한 군사작전을 선포했다"면서 "유엔헌장은 물론이고 각종 국제법을 위반한 명백한 전쟁범죄"라고 비판했다.

심 후보는 "러시아는 즉각 전쟁행위를 중단할 것을 촉구한다"면서 "국제사회는 즉각 긴급 논의테이블을 마련해, 러시아의 침략행위를 중단시키고, 세계 평화와 안정을 위해 머리를 맞대야 할 것"이라고 강조했다.

우리 정부에는 현지 교민들의 안전에 만전을 기해달라고 당부했다. 심 후보는 "국가안전보장회의(NSC)를 상시 가동체계로 전환하고, 위기관리TF를 구성해서 기민하게 국내외의 위기상황을 관리해야 한다"며 "장기적으로는 원유를 비롯한 원자재 가격상승, 금융혼란 등으로 인한 경제 여파에도 면밀하게 대비해야 할 것"이라고 말했다.

그러면서 심 후보는 "냉전 이후 미국의 무분별한 동맹 확장정책과 일방적 독주를 통한 러시아 포위전략이 결과적으로 이번 사태를 초래했음을 냉정히 성찰해야 한다"면서 "러시아를 포위하고 압박하는 나토의 확장전략에서 벗어나서, 함께 공존할 수 있는 평화의 질서를 구축해야 한다"고 했다. 이어 "단극시대의 부작용을 극복하고, 다극적 국제질서를 조성해야 한다"고도 했다.

심 후보는 "이번 침공 사태는 그저 먼 유럽권의 이야기가 아니다"라면서 "격화되는 미중 갈등 속에서 우리 아시아권에서도 결코 불가능한 시나리오가 아니다. 그렇기에 지금 바로 이 전쟁을 멈추고, 단단한 평화로 갈 해법을 찾아야 할 것"이라고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr