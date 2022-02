"5~11세 백신 도입 세부 협의중 … 타액 PCR, 허가되면 사용 가능"

중대본, "영유아·소아 감염이 가족간 감염으로 확산"

전문가들 "기저질환·고위험군 동거 소아에겐 적극적으로 권고"

[아시아경제 조인경 기자] 방역당국이 5~11세 소아들을 위한 코로나19 백신 접종 일정을 전문가들과 세부적으로 협의중이라고 밝혔다. 타액(침)을 통한 유전자증폭검사(PCR) 키트의 경우 정식 허가를 받은 제품이 나온다면 사용할 수 있도록 지원한다는 방침다.

권근용 코로나19 예방접종대응추진단 예방접종관리팀장은 24일 오후 코로나19 브리핑에서 "5~11세 코로나19 소아 예방접종과 관련해 현재 해외 동향, 접종의 안전성과 효과성, 여러 가지 필요성들을 종합적으로 검토하고 있다"며 "이들 연령대가 맞을 수 있는 백신은 충분한 양이 확보돼 있다"고 말했다.

앞서 방역당국은 전날 식품의약품안전처가 화이자의 5~11세용 코로나19 백신을 정식 허가하자 다음달 중 해당 연령에 대한 세부적인 접종 계획을 발표하겠다고 밝혔다.

이와 관련, 권 팀장은 "여러 전문가 자문과 예방접종전문위원회의 심의가 남아 있다. 신속하게 진행해 준비되는 대로 발표하겠다"고 덧붙였다.

최근 관련학회와 전문가들은 방역당국에 기저질환이나 고위험군과 함께 살고 있는 소아에 대해서는 적극적으로 권고하되, 그렇지 않은 일반 소아들에 대해서는 선택권을 줘야 된다는 의견을 낸 것으로 알려졌다. 방역당국은 11세 이하 연령 소아 코로나19 환자들의 증가세가 다른 연령에 비해 빠르게 증가하고 있는 점을 고려, 이들 연령대를 대상으로 백신 접종을 서두를 계획이다.

임숙영 중앙방역대책본부 상황총괄단장은 "영유아·소아의 경우 접종 대상이 아니다보니 저항력이 약했고 확진자 증가로 귀결된 것으로 보인다"며 "영유아·소아의 감염이 결국 가족 간의 감염을 일으켜 가족 중 고령자에 전파됐을 때 위험한 결과들을 초래할 수 있다"고 설명했다.

방역당국은 또 서울시교육청이 유치원·초등학교에서 타액 검체를 이용한 PCR 검사를 시범 도입하겠다고 밝힌데 대해 "식약처에서 정식 허가받은 제품이 있다면 당연히 사용할 수 있을 것으로 본다"고 밝혔다.

임 단장은 "(현재) 타액검사 PCR은 식약처로부터 정식 허가받은 제품이 없고, 국내에서 여러 가지 개별 노력이 있는 것으로 알고 있다"면서 "간편한 사용법의 키트가 개발된다면 국민들의 사용 편의를 높일 수 있을 것으로 본다. 이 부분과 관련해 계속 지원하겠다"고 말했다.

