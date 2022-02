낡은 사료창고가 핫 플레이스 된다니? … 거창군, 농촌 유휴공간 ‘경남 청년터’ 조성

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 올해 경남도 청년터 조성사업 공모에 선정돼 도비 2억5000원을 확보했다.

이번 공모는 지역 유휴공간을 활용해 청년공간을 조성하는 사업이다. 도내에서 유일하게 거창군이 선정돼 전액 도비로 사업을 진행한다.

거창군은 지난해 청년정책담당 신설과 함께 청년과 소통을 통해 공간이 반영됐다. 협업을 통한 탄탄한 준비와 알찬 계획으로 공모에 선정되는 결실을 맺었다는 것이다.

청년터로 조성될 공간은 경남도립거창대학과 아림고 사이에 위치한 축협사료창고이다. 2020년부터 지역 내 논의를 거쳐 군이 매입해 청년문화공유공간 조성을 목적으로 기본적인 리모델링을 완료했다.

이번 사업 선정을 통해 경남도립거창대학과 연계한 야외 공연장과 테라스, 아이돌봄공간, 다락공간 등을 마련한다. 야간 시간대 어둠을 밝히고 주변을 아름답게 비출 그림자 조명 설치, 카페테리아와 공유오피스로 구성할 계획이다.

구인모 군수는 “청년터 공모사업에 선정돼 더 완성도 높은 청년공간으로 재탄생할 것이라고 기대한다”며, “청년터를 기반으로 ‘청년이 행복한 거창, 청년이 있어 행복한 거창’을 함께 만들어 가자”고 말했다.

거창군 청년터는 청년이 자유롭게 모여 소통하고 활동할 수 있는 아지트, 미래형 청년일자리 모델을 제시하는 실험공간, 놀며 쉬며 꿈꿀 수 있는 쉼터, 지역 청년문화예술가를 위한 전시공연장, 지역 청년과 주민 소통의 장을 콘셉트로 운영될 계획이다.

군은 청년기본조례를 제정하고 청년네트워크 구성, 청년포럼 개최와 일자리, 주거, 교육, 복지 문화, 참여 권리 등 5개 분야의 다양한 사업들을 추진하고 있다.

올해는 청년주도 희망 UP 청년정책 추진이라는 비전으로 인프라 구축에 중점을 두고 사람과 공간, 프로그램의 3박자가 맞물려 돌아가는 거창만의 청년정책모델을 만들어갈 계획이다.

