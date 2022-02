속보[아시아경제 강희종 기자] 러시아가 우크라이나와의 접경지역 뿐 아니라 벨라루스, 크림반도 국경을 통해서도 우크라이나를 침공하는 있는 것으로 전해졌다. CNN은 24일(현지시간) 우크라이나 국경 수비대의 말을 인용해 이같이 보도했다.

