GTX-C 노선에 왕십리·인덕원·의왕·상록수역 등 4개역 추가

사업자 적격성조사 거쳐 1월 실시협약에 반영

'표심' 얻기용?…국토부 "정치 일정과 무관"

경기도 양주 덕정과 수원을 잇는 수도권광역급행철도-C(GTX-C) 노선에 왕십리·인덕원·의왕·상록수역 등 4개 역이 추가된다.

국토교통부는 24일 "GTX-C 노선의 우선협상대상자가 지자체와 긴밀한 논의를 거쳐 제안한 4개 추가역(왕십리·인덕원·의왕·상록수역)에 대해 우선협상대상자의 민자적격성조사 결과 적격성이 확보돼 지난 1월 실시협약에 반영했다"고 밝혔다.

이들 역이 포함된 지방자치단체들은 GTX-C 사업 논의 과정에서 추가 신설을 요구한 바 있다.

국토부는 "실시협약은 향후 한국개발연구원(KDI) 검토 및 민간투자사업심의위원회 심의 절차를 거쳐 확정될 예정"이라고 설명했다.

앞서 정부는 지난해 6월 GTX-C 노선 우선협상대상자로 현대건설 컨소시엄을 선정한 후 올해 상반기 실시협약 체결을 목표로 협상이 진행하고 있다.

당초 창동·광운대·청량리·삼성·양재 등 10개 역으로 기획됐는데 현대건설 컨소시엄이 우선협상대상자 선정 당시 왕십리역과 인덕원역을 추가 정차역으로 제안했다. 여기에 사업자 측이 지자체 협의를 거쳐 지난해 8월엔 의왕역, 12월엔 상록수역까지 총 4개 역을 추가하는 방안을 제안했다.

국토부는 추가 역 신설이 어렵다는 입장이었다. 하지만 지자체의 강한 요청에 왕십리역과 인덕원역을 허용하는 방향으로 선회했고 의왕역 신설도 지난해 8월 3차 신규 공공택지 추진계획 발표에 포함시켰다. 상록수역의 포함 여부가 불확실한 상황이었으나 이번 결정으로 추가될 것으로 보인다.

대선을 앞두고 나온 이 같은 발표에 일각에서는 '표심'을 얻기 위한 목적이 아니냐는 지적도 나온다.

국토부는 이에 대해 "그동안 여러 차례 얘기가 나오면서 어느 정도 다 알려진 내용이다. 정부가 결정하는 것이 아니라 사업자가 지자체 협의를 거쳐 제안하는 것이므로 정치적 일정과는 무관하다"고 강조했다.

