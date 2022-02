이음5G 시장 창출…과기정통부, 5G 융합서비스 고도화 방안 논의

[아시아경제 임혜선 기자] 정부가 이음5G(5G 특화망) 확산을 위해 주파수 공급 절차를 간소화하고 공공기관 주파수 수급체계를 개선한다. 중소기업 경쟁력을 높이고 인재 양성을 확대하는 등 5G 산업 기반을 뒷받침 할 수 있는 5G 융합 생태계를 활성화에 나선다.

24일 과학기술정보통신부는 제 6차 범부처 민관 합동 5G+ 전략위원회를 영상회의로 열었다. 과기부는 기술개발·상용화 등을 통해 공급 기업 육성을 지원하고 이음5G 공급절차를 간소화해 수요기업이 신속 적용·도입할 수 있도록 제도개선을 추진한다. 의료·물류 등 주요 분야에서 실증을 추진하고 민간 확산 구심체 역할을 할 이음5G 얼라이언스를 구축한다. 선도기업 육성을 위해 이음5G지원센터도 운영한다.

5G 융합 생태계도 구축한다. 중소기업 경쟁력 강화를 위해 5G열린 혁신 오픈랩을 통한 기기 데스트베드를 만든다. 국산 칩셋 기반 5G 통신모듈(3.5·4.7GHz) 상용화를 올해 추진하고 내년 28GHz 통신모듈 개발을 지원한다. 5G 애로사항을 해결하기 위해 ‘5G+ 기업애로해소 지원센터’를 운영하고 5G 분야 예비 유니콘 기업 육성 지원도 확대한다. 인재 양성을 위해서는 5G 융합서비스 특화 융합보안 대학원을 구축해 운영한다.

해외 진출에도 적극 나설 계획이다. 미국과 영국 등 주요국가와 전략적 국제협력 추진을 통해 국내 오픈랜 산업생태계를 강화한다. 임혜숙 과기정통부 장관은 "세계 최초 5G 시대를 연 우리나라는 장비·콘텐츠 해외수출 확대, 가입자 2000만명 돌파 등 다양한 측면에서 양적 성장을 이뤘다"면서 "5G 융합서비스 고도화, 이음5G 서비스 확산 등을 민간과 함께 적극 노력 5G해를 기반으로 한 디지털 혁신을 선도할 것"이라고 밝혔다.

