티몬, AOA 찬미의 라방 '찬미스런 생활' 첫 방송

직접 사용 제품에 대한 후기와 찬미만의 건강 노하우 공개

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 AOA 멤버 찬미와 함께하는 토크쇼 형식의 라이브방송 '찬미스런 생활' 첫 방송을 티비온(TVON)에서 24일 공개한다고 밝혔다.

티몬은 '찬미스런 생활'에서 2030 여성을 타깃으로 다이어트와 헬스에 관련된 제품을 선보인다. 찬미가 일주일 동안 제품을 직접 사용해보고 후기를 전하고 자신만의 관리 비법을 공유하는 내용으로 꾸며질 예정이다. 이번 방송은 티몬과 셀럽커머스 전문기업 애크미랩의 협업으로 성사됐다.

시청자와 소통의 시간도 마련했다. '찬미왓수다' 코너에서는 찬미만의 건강 레시피 같은 비법을 공개하고 시청자들과 다양한 정보를 공유할 계획이다.

오영근 티몬 미디어커머스실 실장은 "자기 관리를 잘하는 셀럽으로 인정 받는 찬미가 직접 경험한 솔직한 제품 후기와 찬미만의 노하우 공유로 시청자들의 공감을 이끌어낼 것으로 기대한다"며 "좋은 제품을 소개하는 것은 물론, 관련된 새로운 정보와 재미도 함께 즐길 수 있는 프로그램을 만들겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr