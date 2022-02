G마켓·옥션, 은퇴소방관 통해 독거어르신 안전용품·건강식품 전달

은퇴소방관 3인, 부산 화재취약 독거어르신 100가구 방문 안전용품 설치

화재예방교육 및 안전용품·건강식품 등 약 2500만원 상당 기부물품 지원

[아시아경제 김유리 기자] G마켓은 부산 지역 화재취약 독거어르신 100가구에 안전용품 설치 및 기부물품을 전달했다고 24일 밝혔다.

이번 안전물품 전달은 G마켓과 옥션이 2019년부터 재래시장, 독거어르신 가구 등에 화재예방교육 및 소방안전용품을 전달해온 사업의 일환이다.

대한민국재향소방동우회 소속 퇴직소방관 3명이 독거어르신 100여 가구를 직접 방문해 화재예방, 대피교육을 실시했으며 ▲스프레이 소화기 ▲경보형 화재감지기 ▲안전손잡이 ▲미끄럼방지매트 ▲전기화재 예방패치 등 소방안전용품을 설치했다. G마켓·옥션이 준비한 기부 물품인 고려은단 비타민도 전달했다.

홍윤희 G마켓 커뮤니케이션부문 팀장은 "퇴직소방관들의 소방교육 전문성도 활용하고 겨울철 독거어르신 안전을 함께 도모한다는 점에서 의미 있는 활동"이라며 "초고령화 가속화로 독거어르신들의 화재위험도 높아지고 있는 만큼 앞으로도 판매 브랜드들과의 다양한 협업을 통해 화재취약계층의 안전을 위한 나눔 활동에 앞장설 것"이라고 말했다.

한편 G마켓·옥션은 소방지원과 국민안전을 위한 소셜임팩트 활동으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 펼치고 있다. 2017년부터 회원참여형 사회공헌기금인 후원쇼핑, 나눔쇼핑 기금으로 '우리 옆의 영웅' 소방관을 지원하는 '히어히어로(Here, Hero)' 캠페인을 통해 국내 유통업체 중 최대 규모인 누적 30억2400만원에 달하는 소방 지원을 했다. 소방관 근무환경개선, 대국민 인식 제고 등도 나서고 있다.

소방청과 함께 소방청 민간인 의인 포상 제도 '119의인상'을 후원하고 있으며, 소방청의 '화재취약 실버세대 안전지킴이 캠페인'에도 참여하고 있다. G마켓·옥션은 지난해 제59주년 소방의 날 기념행사에서 민간 유통 기업으로는 최고 영예인 국무총리 표창을 수상하기도 했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr