[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 울산시 울주군은 귀농·귀촌인을 위한 ‘슬기로운 귀농귀촌학교’ 수강생을 모집한다고 23일 전했다.

모집대상은 울주군민 및 울주군 소재 직장을 다니는 성인 또는 울주군으로 귀농·귀촌을 준비(희망), 전입한 귀농귀촌인이다. 교육은 오는 3월부터 6월까지 4개월간 주 2회 진행될 예정이다.

신청은 오는 3월 11일까지 울주 평생학습 포털 홈페이지 또는 울주군 인재교육과로 문의하면 된다. 모집인원은 30명이다.

이번 교육은 특용작물 교육(새싹 삼, 다원수 등), 친환경 방제법 등 기초영농기술교육을 비롯해 귀농·귀촌 정책과 법률 관련 교육, 현장체험실습 등을 진행해 귀농·귀촌인이 안정적으로 울주군에 정착할 수 있도록 진행될 예정이다.

자세한 사항은 울주군 및 울주평생학습포털 홈페이지에서 확인하면 된다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr