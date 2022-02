◆과장급 인사

▲홍보담당관 김귀범

▲기획재정담당관 김이한

▲혁신정책담당관 이민호

▲규제개혁법무담당관 윤정주

▲예산총괄과장 김태곤

▲예산정책과장 장윤정

▲기금운용계획과장 김준철

▲예산관리과장 윤수현

▲고용예산과장 계강훈

▲교육예산과장 이지원

▲문화예산과장 김완수

▲기후환경예산과장 정여진

▲국토교통예산과장 남동오

▲산업중소벤처예산과장 이성원

▲농림해양예산과장 박호성

▲연구개발예산과장 강병중

▲정보통신예산과장 김정애

▲복지예산과장 박재형

▲연금보건예산과장 강준모

▲지역예산과장 이혜림

▲안전예산과장 이미혜

▲법사예산과장 권중각

▲행정예산과장 박정민

▲국방예산과장 하승완

▲방위사업예산과장 정성원

▲조세정책과장 배정훈

▲조세특례제도과장 윤정인

▲조세분석과장 김문건

▲소득세제과장 박상영

▲법인세제과장 박지훈

▲조세법령운용과장 정형

▲부가가치세제과장 한재용

▲관세제도과장 최영전

▲산업관세과장 김영민

▲관세협력과장 이종수

▲자유무역협정관세이행과장 권기중

▲종합정책과장 김영훈

▲경제분석과장 이승한

▲자금시장과장 이차웅

▲물가정책과장 김희재

▲정책기획과장 김승태

▲거시정책과장 김현익

▲산업경제과장 박재진

▲신성장정책과장 박성궐

▲서비스경제과장 문경호

▲지역경제정책과장 정원

▲경제구조개혁총괄과장 장보영

▲일자리경제정책과장 황인웅

▲일자리경제지원과장 조현진

▲인구경제과장 김동곤

▲복지경제과장 범진완

▲청년정책과장 최진규

▲미래전략과장 김명선

▲사회적경제과장 이종훈

▲기후대응전략과장 나윤정

▲국채과장 장보현

▲출자관리과장 장승대

▲재정전략과장 김위정

▲재정정보과장 정동영

▲참여예산과장 조영욱

▲재정관리총괄과장 오기남

▲타당성심시과장 유형선

▲민간투자정책과장 권재관

▲회계결산과장 박성주

▲공공제도기획과장 정유리

▲재무경영과장 김유정

▲평가분석과장 최용호

▲경영관리과장 김의영

▲국제금융과장 오재우

▲외화자금과장 심규진

▲금융협력과장 김영현

▲다자금융과장 장의순

▲대외경제총괄과장 이보인

▲국제경제과장 이준범

▲통상정책과장 김봉준

▲통상조정과장 이재완

▲경제협력기획과장 최지영

▲개발금융총괄과장 신준호

▲국제기구과장 이상규

▲개발전략과장 정광조

▲개발사업과장 박정현

▲녹색기후기획과장 곽소희

▲발행관리과장 권기정

▲기금사업과장 강준희

세종=권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr