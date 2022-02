[아시아경제 지연진 기자] 아모그린텍 아모그린텍 125210 | 코스닥 증권정보 현재가 10,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 122,704 전일가 10,400 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 감사합니다 “코이즈”로 1억 벌었습니다! 후속株 또 갑니다, 선착순마감정부 전폭지원! 390조 시장 독점한다! 내일 바로 上, 上, 上아모그린텍, 세계최초 기술 전기차 부품 공급…테슬라 신드롬 숨은 조력자 close 은 지난해 개별 매출액이 전년대비 9.2% 증가한 1220억원을 기록했다고 23일 공시했다. '

이 기간 영업이익은 11.7% 증가한 17억원, 당기순이익은 145.5% 늘어난 26억원으로 집계됐다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr