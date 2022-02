[아시아경제 지연진 기자] 코스메카코리아 코스메카코리아 241710 | 코스닥 증권정보 현재가 15,800 전일대비 400 등락률 -2.47% 거래량 185,289 전일가 16,200 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 코스메카코리아, 409억원 규모 신규시설 투자코스메카코리아, 항산화 효능 화장료 조성물 국내 특허 취득코스메카코리아, 1분기 매출 935억원…전년비 4.6%↑ close 는 지난해 4분기 매출액이 전년동기대비 15.3% 증가한 937억원을 기록했다고 23일 공시했다.

이 기간 영업이익은 13억원으로 41.5% 감소했고, 당기순이익은 34억원으로 365.0% 늘었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr