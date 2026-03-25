코스메카코리아 코스메카코리아 close 증권정보 241710 KOSDAQ 현재가 80,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 49,593 전일가 80,600 2026.03.25 14:03 기준 관련기사 코스메카코리아, 세계 최초 '물 기반 자외선 차단제' 개발 "한국인들 쓰는 거 살래" 외국인들 쓸어담더니… 'K-뷰티' ODM 1위, 해외 실적서 갈렸다 [클릭 e종목]"코스메카코리아, K뷰티 날개 달고 차별화된 성장" 전 종목 시세 보기 는 이달 3일부터 23일까지 진행한 잉글우드랩 잉글우드랩 close 증권정보 950140 KOSDAQ 현재가 12,930 전일대비 270 등락률 -2.05% 거래량 102,144 전일가 13,200 2026.03.25 14:03 기준 관련기사 [클릭 e종목]"코스메카코리아, K뷰티 날개 달고 차별화된 성장" [특징주]'美관세 타격 회피' 기대감…잉글우드랩, 4%대 ↑ [특징주]'美선케어 시장 성장 수혜' 잉글우드랩, 4.72%↑ 전 종목 시세 보기 공개매수 청약 결과 응모 수량(335만2950주)이 예정 수량(331만1310주)을 넘겼다고 25일 공시했다.

공개매수 대상은 잉글우드랩의 증권예탁증권(KDR)으로, 발행주식 총수의 16.67% 규모다. 2016년 미국 법인인 잉글우드랩은 KDR 발행을 통해 코스닥에 상장했다.

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코스메카코리아와 특별 관계자의 잉글우드랩 지분율은 이번 공개매수를 통해 55.08%에서 71.75%로 증가했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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