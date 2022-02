김해시, 탄소중립 행정수칙 제정 … 승강기 타지 않기

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 김해시가 탄소 저감을 위해 행정수칙을 제정했다.

김해시는 행정업무 수행 중에 발생하는 탄소 배출을 줄이기 위해 탄소중립 행정수칙을 제정했다고 23일 밝혔다.

행정수칙에는 구체적인 탄소 저감방안 10가지가 포함됐다. 자료를 묶을 때 플라스틱 표지 사용 금지, 기념품으로는 부채·손수건 등 친환경 제품 선정, 5층 이하 승강기 타지 않기, 매달 100통씩 이메일 지우기 등이다.

시는 시청과 산하기관 전 직원을 대상으로 시범운영을 거쳐 하반기부터 행정수칙을 본격 실시하기로 했다. 하반기에는 분기마다 이행현황을 점검한다.

행정수칙과 더불어 시는 오는 3월부터 청사 내 화장실에 종이 타월을 비치하지 않고 손수건 사용을 유도한다. 매달 25일에는 이메일 지우기의 날을 운영한다.

전자우편함에 쌓인 메일은 저장공간을 차지하며 더 많은 전력을 소모하게 한다. 이메일 한 건을 보내기만 해도 이산화탄소 4g을 배출하는 것으로 알려졌다.

7월부터는 종이 임명장 대신 모바일 임명장을 도입한다. 시는 행정수칙 실천으로 연간 온실가스 975t이 감축될 것으로 기대한다.

시 관계자는 “전국 지방자치단체 중 처음으로 탄소중립 행정수칙 제정에 나섰다”며 “공직사회가 먼저 나서서 무심코 지나친 탄소 발생 요인을 줄여나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr