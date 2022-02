이태규 "이준석, 안철수 공격하는 이유 뭔가…합당 제안 거절 때문인가"

긴급기자회견 열어 이준석 대표 합당 제안 등 공개

이준석 대표 언급한 '배신자'…"정치 바로잡기 위해서라도 밝혀달라"

[아시아경제 나주석 기자] 이태규 국민의당 선거대책위원회 총괄선대본부장은 23일 이준석 국민의힘 대표가 안철수 국민의당 대선후보에 대해 비난, 공격을 퍼붓는 이유를 따져 물었다.

이 본부장은 이날 긴급 기자간담회를 통해 이 대표가 대선후보 단일화와 관련해 합당을 제안한 사실을 공개했다. 그는 "이 대표가 필요하면 안 후보를 직접 만나 얘기할 수 있다"면서도 "이 대표의 제안 내용만 보면 안 후보에게 지속적으로 정치 도의에 어긋나는 비난과 공격을 할 이유가 없다고 생각한다"고 지적했다. 이어 "이 대표의 본심이 무엇인지 알고자 한다"며 "우리가 이 대표 제안을 묵살한 것에 대한 감정적 반발인지 원래 이중 플레이인지, 아니면 윤석열 국민의힘 대선후보와 이 대표 사이에 굿캅(좋은 경찰), 배드캅(나쁜 경찰) 역할 분담인지 듣고 싶다"고 했다.

앞서 이 대표는 그동안 언론 인터뷰 등을 통해 안 후보에 각을 세워왔다. 이날도 이 대표는 "국민의당 관계자 언행을 조심하셔야 되는 것이 국민의당 관계자들이 안철수 대표 의사와 관계없이 우리 쪽 관계자에게 안 후보 (대선완주)를 접게 만들겠다는 등의 제안을 해온 것도 있다"고 거론하기도 했다.

이 본부장은 "이 대표가 공당의 대표임을 감안해 말씀 안 드리는 부분도 있다"면서 "안 후보에게 지속적으로 비난, 공격을 퍼붓는 이유 뭐냐 진심이 뭐냐 궁금했다. 이는 저만 알아야 할 부분이 아니라 모든 사람이 알았으면 하는 취지"라고 설명했다.

그는 "더군다나 선거기간 중에 불행한 일이 생겨 상중인데도 마타도어(모략선전)가 지속적으로 국민의힘에서 생산 유포됐고 진심을 왜곡하는 발언을 이 대표가 했다"며 "오늘은 배신자 프레임까지 끌어들여서 내부 이간계를 쓰고 있지 않나 이 부분 명확히 정리해야겠다 말씀드린다"고 했다.

이 대표가 국민의당내 배신자를 거론한 것에 대해서는 "전혀 없는 말이라고 생각하지 않는다"면서 "정치를 바로잡기 위해서라도 밝히는 게 좋다. 의문만 크게 만들어놓고 시간 지나면 유야무야 하는 정치 끊는 게 좋다"고 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr