인천, 공공보육 인프라 비중 41% 목표…국공립 어린이집 등 93곳 확충

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 올해 공공보육 인프라를 대폭 확충한다.

시는 올해 202억원을 들여 국공립 어린이집 63곳, 공공형 어린이집 10곳, 인천형 어린이집 20곳 등 공공보육시설 93곳을 확충할 계획이라고 23일 밝혔다.

이렇게 되면 인천의 공공보육 인프라는 지난해 말 659곳에서 752곳으로 늘어나고, 전체 어린이집에서 차지하는 비중도 36.6%에서 41.7%로 높아진다.

국공립 어린이집은 1곳을 신축하고 장기임차 3곳, 500가구 이상 신규 공동주택단지 내 의무설치 34곳, 공동주택 관리동 민간 어린이집 국공립 전환 25곳을 추진한다.

시는 특히 민간 어린이집을 국공립 시설로 전환하는 방식을 중점 추진해 신축비용 15억원 가량을 절감하고 2~3년의 공사 기간도 줄여 보육수요에 신속하게 대응한다는 방침이다.

전환 시설에는 어린이집 기자재 비용과 주민 공동시설 개선비를 지원한다.

또 민간 부문의 어린이집을 공공형 어린이집으로 선정해 조리원 인건비와 유아반 운영비를 지원하고, 교사대 영아 비율을 1대 3∼5명에서 1대 2∼4명으로 낮춘 인천형 어린이집도 지속해서 늘리기로 했다.

