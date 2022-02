이케아 코리아, 70여개 제품 '20% 낮은 가격' 적용

[아시아경제 김종화 기자] 홈퍼니싱 리테일 기업 이케아 코리아가 24일부터 더 많은 사람에게 보다 합리적인 가격의 홈퍼니싱 제품을 선보이기 위해 70여개 제품을 대상으로 '더 낮은 새로운 가격'을 적용한다고 23일 밝혔다.

'더 낮은 새로운 가격'은 국내 고객에게 인기가 높은 제품에 추가적인 가격 혜택을 제공, 더 많은 사람들이 이케아의 홈퍼니싱을 만날 수 있도록 수년간 진행해 오고 있으며, 연 2회 선보인다.

특히 올해는 코로나19 여파로 제조비, 원자재비, 운송비 등 비용이 상승해 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 더 많은 사람들이 합리적인 가격의 홈퍼니싱 제품을 만날 수 있도록 총 71개 제품에 적용하기로 했다.

주요 제품으로는 ▲프뢰세트 이지 체어(9만9900원→7만9900원) ▲베스테뢰위 포켓스프링 매트리스(16만9000원→13만9000원) ▲브림네스 TV장식장(12만9000원→9만9900원) ▲레스고스 침대트레이(2만4900원→1만9900원) ▲네블링에 LED 작업등(2만9900원→2만4900원) 등이 포함된다.

더 낮은 새로운 가격이 적용된 제품은 이케아 코리아 전 매장(광명점, 고양점, 기흥점, 동부산점), 공식 온라인 몰 및 앱, 전화 또는 채팅을 통한 실시간 주문 서비스 등 모든 온오프라인 고객 접점을 통해 구매할 수 있다.

프레드릭 요한손 이케아 코리아 대표는 "더 많은 사람들이 이케아가 선보이는 합리적인 가격의 홈퍼니싱으로 각자의 개성 넘치는 행복한 집을 만들어나가길 바란다"면서 "앞으로도 집에 필요한 모든 솔루션을 갖춘 홈퍼니싱 리더로서 합리적이고 경쟁력 있는 가격을 선보이기 위해 혁신을 거듭해 나가겠다"고 말했다.

