'YS정신' 재조명…국민의힘 청년들 한자리 모인다

25일 부산서 '지금 다시 김영삼, 통합과 화합의 정신으로' 열려

[아시아경제 금보령 기자] 김영삼(YS) 전 대통령의 시대정신을 다시 한 번 조명하는 자리에 국민의힘 청년들이 모인다.

'사단법인 김영삼민주센터'와 '통합과 화합 포럼'은 오는 25일 부산 벡스코에서 '지금 다시 김영삼, 통합과 화합의 정신으로' 행사가 열린다고 22일 밝혔다.

'통합과 화합 포럼'은 YS정신을 이어가기 위해 청년들이 자발적으로 만든 조직이다. 김인규 통합과 화합 포럼 대표는 김 전 대통령의 손자이자 현재 윤석열 국민의힘 대선후보의 청년보좌역을 맡고 있다.

이번 행사에는 김 대표를 비롯한 국민의힘 청년 정치인들이 참석한다. 1부 '청년 정치인이 바라본 YS'에서 장예찬 선거대책본부 청년본부장, 김용태 최고위원, 김재섭 전 비상대책위원, 천하람 순천시·광양시·곡성군·구례군갑 당협위원장, 황규환 선대본 대변인 등이 주제발표를 진행한다.

2부에서는 김 전 대통령의 차남인 김현철 김영삼민주센터 상임이사와 정병국 전 의원의 토크콘서트를 이끌어간다. 3부에서는 20~50대들이 다양한 목소리를 전달하며 통합과 화합의 시대를 위한 세대별 과제를 점검한다.

윤 후보와 이준석 국민의힘 당 대표는 이번 행사에 영상 축사를 보내고, 김미애·백종헌·하태경·황보승희 등 국민의힘 의원들은 현장에 참석할 예정이다.

김 대표는 "문민정부 30주년을 한 해 앞둔 2022년에 '변화와 개혁의 시대'를 연 김 전 대통령의 시대정신을 재조명할 필요성을 느꼈다"며 "이번 행사가 YS의 마지막 유훈인 '통합과 화합의 시대'를 열어가기 위한 미래세대의 열의와 계승 과제를 한데 모으는 첫 번째 시간이 될 것"이라고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr