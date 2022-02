꽃무늬 앞치마 두룬 李, "제게 기회 주면 '민생경제 100일 회복 프로그램' 곧장 가동"

22일, 인천 부평구 유세서 소상공인 고충 담아 '앞치마 퍼포먼스' 선봬

'경제·유능함' 강조…"정치보복·무능한 리더 안돼"

"골목상권 돈 돌도록 확실히 책임"

[아시아경제 오주연 기자, 부평=이명환 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 22일 "경제 대통령을 뽑으면 우리 삶이 개선된다"면서 "제게 기회를 주시면 '민생경제 100일 회복 프로그램'을 곧바로 시작하겠다"고 말했다.

이날 이 후보는 인천 부평역 5번 출구 광장에서 열린 현장 유세를 통해 "코로나19 방역 뿐만 아니라 먹고 사는 문제가 중요하다"면서 "민생회복 100일 프로젝트를 통해 확실하게 (위기를)극복하고, 유연하고 대대적인 투자를 통해 기업의 일자리를 만들도록 하겠다"며 이같이 말했다.

특히 소상공인·자영업자가 몰린 유세 현장의 특성을 고려해 골목상권 회복에 힘을 실었다.

이 후보는 "지난 2년간 국가가 해야할 방역 책임을 소상공인·자영업자가 대신 부담했다"면서 "방역 때문에 빚을 진 것은 채권을 인수해 채무를 탕감하고, 신용불량 사면을 통해 일상으로 돌아가도록 책임지겠다"고 강조했다. 또한 "대출 만기가 돌아오면 연장해주고, 채무를 탕감해주겠다"며 "다른 나라는 인건비, 임대료도 책임져주지 않았냐. 앞으로라도 밀린 손실보상을 해주겠다"고 약속했다.

이 후보는 "경제는 유능한 사람이 맡아야 희망이 생기고 경제가 성장한다"며 윤석열 국민의힘 대선 후보를 겨냥해 "무능하면 나라를 망치고 국민의 삶도 큰일난다"고 저격했다. 그러면서 "잘 모르는 사람한테 맡기면 거친 바다를 건너겠냐"고 비판했다.

이 후보는 지지자들을 둘러보며 "여기 자영업자가 많다"면서 "한국형 급여보장프로그램(PPP) 제도를 도입하고, 정책자금도 도입하고 임대료·인건비를 탕감하는 정책도 도입하겠다"고 말했다. 이어 "현금을 주면 거기서 끝"이라며 "소비쿠폰을 주면 선순환효과가 있는데 왜 지역화폐로 돈 줬냐고 따지는 사람이 있다. 현금을 주면 동네에 돈이 안 돈다. 골목상권에 돈이 돌도록 확실히 책임지겠다"고 강조했다.

이날 현장에서는 부평 시장 상인이 앞치마를 증정하는 퍼포먼스도 선보였다. 이 상인은 소상공인의 어려움을 담아 후보에게 꽃무늬 앞치마를 이 후보에게 전달하고, 이 후보는 앞치마를 두르고 양 손을 들어올리며 화답했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr