광주 서구, 내달 11일까지 ‘문화예술축제’ 공연단체 모집

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구는 내달 11일까지 지역 예술진흥을 위해 ‘2022년 도심 속 문화예술축제 공연단체’를 공개 모집한다고 22일 밝혔다.

공연단체는 풍암호수공원 공연과 찾아가는 길거리 문화공연으로 구분해 대중가요·서양음악·댄스·국악 등 장르별로 모집하며, 풍암호수공원 공연 18팀, 찾아가는 길거리 문화공연 36팀 총 54팀을 모집한다.

서구는 신청한 공연단체 중 1차 서류심사와 2차 실연심사(오디션)를 거쳐 우수한 실력을 갖춘 단체를 선정할 계획이다.

최종 선정된 단체는 지정된 장소에서 1시간 내외의 공연활동을 하고 이에 따른 공연보상금을 지원받는다.

‘풍암호수공원 공연’은 오는 6월부터 10월까지 매주 토요일 오후 7시부터 8시까지 야외공연장에서, ‘찾아가는 길거리 문화공연’은 같은 기간 동안매주 금요일 오후 4시 30분부터 5시 30분까지는 상무금요시장과 오후 7시 30분부터 8시 30분까지는 평화공원으로 나눠서 진행된다.

모집 대상은 광주에서 활동하는 문화·예술인 또는 단체면 누구나 신청할 수 있다.

신청은 서구청 홈페이지 고시공고에서 신청서 양식을 다운받아 작성 후 서구청 문화예술과에 방문 또는 우편을 통해 제출하면 된다.

서구 관계자는 “시민들이 생활 속에서 다양한 문화를 향유할 수 있도록 지역 문화예술가들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr