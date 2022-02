오후들어 코스피·코스닥 낙폭 확대…개인 홀로 순매수

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수가 오후들어 하락폭을 키우고 있다. 우크라이나와 러시아간 무력 충돌로 금융시장 충격이 더 커질 수 있다는 우려가 반영된 것으로 보인다.

22일 오후 1시 47분 코스피는 전 거래일 대비 1.72%(47.64포인트) 하락한 2696.56을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 1.41%(38.72포인트) 하락한 2505.08로 장을 시작해 하락폭을 키워나가고 있다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 8057억원어치 주식을 사들이며 순매수에 나서고 있다. 외국인과 기관은 각각 4842억원 3547억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목은 대부분 하락세다. 삼성전자는 1.75% 하락한 7만2900원, LG에너지솔루션은 2.43% 내린 44만2000원에 거래됐다. 이외에도 SK하이닉스(-2.69%), NAVER(-2.99%), LG화학(-3.90%), 카카오(-1.72%), 현대차(-2.16%), 삼성SDI(-2.71%) 등도 하락했다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 2%(17.66포인트)내린 866.59를 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.72%(15.17포인트) 내린 869.08로 장을 시작했다. 투자자별동향을 보면 개인과 기관이 각각 792억원 17억원어치 주식을 샀고 외국인은 홀로 824억원 규모로 주식을 순매도했다.

시가총액 상위종목 중에선 셀트리온헬스케어(0.31%)와 에코프로비엠, 엘앤에프가 각각 0.03%, 1.87% 상승했다. 반면 펄어비스(-1.67%), 카카오게임즈(-2.52%), 위메이드(-4.74%), HLB(-3.92%) 등은 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr