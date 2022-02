[아시아경제 권재희 기자] 에코플라스틱 에코플라스틱 038110 | 코스닥 증권정보 현재가 2,555 전일대비 35 등락률 +1.39% 거래량 2,928,807 전일가 2,520 2022.02.22 14:27 장중(20분지연) 관련기사 3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株“알루미늄” 가격 10년만에 최고치! 또 터질 후속주! 하나 더 남았습니다! close 은 보통주 1주당 50원의 현금배당을 결정했다고 22일 공시했다.

시가배당률은 보통주 1.7%, 배당금총액은 16억7537만원이다.

배당금 지급 예정일은 4월22일이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr