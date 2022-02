OCI, 1461억원에 부광약품 지분 11% 매입…최대주주 등극

[아시아경제 권재희 기자] OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 95,700 전일대비 1,700 등락률 -1.75% 거래량 307,336 전일가 97,400 2022.02.22 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] OCI 인수에 부광약품 주가 17% ↑OCI, 제약바이오 사업 확대…부광약품 최대주주로김택중 OCI 사장, 친환경캠페인 '고고챌린지' 참여…"ESG경영 실천' close 가 부광약품 부광약품 003000 | 코스피 증권정보 현재가 13,350 전일대비 2,000 등락률 +17.62% 거래량 17,980,967 전일가 11,350 2022.02.22 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] OCI 인수에 부광약품 주가 17% ↑임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 최대주주인 김동연 회장 외 특수관계인 9인이 보유한 주식 773만 334주를 1461억원에 취득한다고 22일 공시했다.

이는 자기자본대비 6.12%에 해당하는 규모다.

이번 인수로 OCI의 부광약품 보유 주식 수는 774만 7934주로 늘어나면서 지분비율은 10.90%가 됐다.

OCI 측은 "바이오 사업 진출 확대를 위해 인수하게 됐다"고 밝혔다.

주식 취득 예정 일자는 오는 3월8일이다.

