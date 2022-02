가계 빚 '1862조원' 역대 최대…지난해만 134조원 급증

우리나라 가계빚 '1862조'

판매신용 5조7000억 늘어

다만 지난해 4분기 증가폭 둔화

우리나라 가계의 빚이 1년 만에 134조원 이상 늘어난 것으로 나타났다. 이에 따라 가계 빚은 사상 최대 규모인 약 1862조원까지 증가했다.

한국은행이 23일 발표한 '2021년 4분기 가계신용(잠정)' 통계에 따르면 지난해 12월 말 기준 가계신용 잔액은 1862조1000억원으로 집계됐다.

이는 통계 작성이 시작된 2003년 이래 가장 많은 규모다. 2003년 이전에는 가계신용액은 지금보다 훨씬 작았기 때문에 사실상 역대 최대 기록이다.

가계신용은 가계가 은행, 보험사, 대부업체, 공적 금융기관 등에서 받은 대출에 결제 전 카드 사용금액(판매신용) 등까지 더한 액수다. 가계신용은 경제 규모 확대에 따라 기본적으로 늘어나는 구조이지만 코로나19 확산 이후 더욱 가파르게 증가하는 것으로 조사됐다.

지난해에는 총 134조1000억원의 가계신용이 늘었다. 이는 2016년의 139조4000억원에 이어 역대 두번째 증가폭이다.

다만 지난해를 분기별로 살펴보면 4분기에는 증가세가 꺾였다. 4분기 늘어난 가계신용은 19조1000억원으로 2분기(43조5000억원), 3분기(34조9000억원) 등에 비해 절반 수준에 불과하다.

가계신용에서 카드대금 등 판매신용을 제외한 가계대출 잔액은 4분기 말 현재 1755조8000억원으로 사상 최대 규모다. 3분기 말 1742조4000억원에 비해 13조4000억원 정도 증가했다.

가계대출 중에선 주택담보대출 잔액이 982조4000억원으로 3분기보다 13조4000억원 불었다.

기관별 가계대출 증가액(3분기 대비)은 예금은행 8조1000억원, 상호저축은행이나 신용협동조합 등 비은행예금취급기관 4조7000억원, 보험회사 등 기타금융기관 5000억원 등 순으로 나타났다.

지난해 4분기 말 기준 판매신용 잔액은 106조3000억원이다. 직전 분기보다 5조7000억원 늘어 역시 2003년 통계 편제 이후 최대치를 기록했다. 코로나19 영향에 따른 소비 부진이 완화되면서 여신전문회사를 중심으로 증가했다고 한은은 설명했다.

