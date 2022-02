CJ프레시웨이, 성동구 어린이집 급식 환경 개선 나선다

[아시아경제 구은모 기자] CJ프레시웨이 CJ프레시웨이 051500 | 코스닥 증권정보 현재가 38,100 전일대비 300 등락률 -0.78% 거래량 28,853 전일가 38,400 2022.02.22 10:07 장중(20분지연) 관련기사 CJ프레시웨이, 코로나19 의료진 응원 위해 아이스크림 기부“역대 최대 순이익” CJ프레시웨이, 지난해 순이익 311억… 흑자전환물가 뛰어? 음식료株 가격 인상 수혜 기대 close 는 서울 성동구 어린이급식관리지원센터와 업무협약을 맺고, 어린이 단체급식의 질 향상과 안전한 환경 조성을 위해 협력한다고 22일 밝혔다.

CJ프레시웨이는 이번 협약을 계기로 서울 성동구 어린이급식관리지원센터와 관내 어린이집을 대상으로 영양 및 식사지도 교육, 급식 운영 전반에 대한 정보 등을 제공할 계획이다. 어린이급식관리지원센터는 어린이집과 유치원 등 어린이 단체급식소의 영양과 위생관리를 지원하는 식품의약품안전처 산하 기관으로 전국에 총 234개소가 있다.

키즈 전문 식재료 브랜드 '아이누리'를 운영하는 CJ프레시웨이는 다수의 영유아, 부모, 교직원 대상 교육 진행을 통해 쌓은 노하우를 바탕으로 어린이 단체급식 환경 개선에 필요한 인력, 기술, 자원 등을 적극 후원한다는 방침이다.

배찬 CJ프레시웨이 키즈사업부장은 "올바른 식습관의 중요성을 인지하고 다양한 영양관리 교육 콘텐츠 등을 지속적으로 개발하고 있다"며 "앞으로도 아이들의 건강 증진을 최우선 가치로 삼아 안전한 식자재 공급뿐만 아니라 부가적인 서비스 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

