전운 감도는 우크라이나…文대통령, NSC 주재해 대책논의(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 러시아가 우크라이나 동부에 군대를 투입하며 양국간 전쟁 위험이 고조되는 가운데, 문재인 대통령이 국가안전보장회의(NSC)를 주재하고 관련 대책을 논의한다.

청와대는 22일 오전 11시 문 대통령이 우크라이나 상황 관련 NSC를 주재한다고 밝혔다. 이 자리는 외교안보부처와 경제부처도 함께 참석해 우크라이나 상황을 점검하고 대책을 논의할 예정이다. 대외경제전략안보회의도 함께 열린다.

문 대통령이 NSC를 주재한 것은 지난달 30일 북한의 7번째 미사일 발사를 계기로 주재한 NSC 이후 약 3주만이다.

이날 회의에서는 우크라이나 사태가 가져올 안보 위협 뿐 아니라 경제부처를 중심으로 우리 경제와 공급망 등에 미칠 영향 등도 함께 논의될 것으로 보인다. 문 대통령은 1주일 전인 지난 14일에도 우크라이나 사태와 관련해 대외경제안보전략회의를 열고 공급망 상황을 점검한 바 있다.

한편 정의용 외교부 장관은 22일(현지시간) 프랑스 파리에서 열리는 '인도·태평양 협력에 관한 장관회의'에 참석할 예정이다. 이 자리는 인도·태평양 관련 문제를 논의하기 위해 마련됐지만, 우크라이나 사태 역시 논의될 것으로 보인다.

이날 블라디미르 푸틴 대통령은 우크라이나 동부 돈바스 지역의 친러시아 분리주의자들이 선포한 '도네츠크인민공화국(DPR)', '루간스크인민공화국(LPR)' 독립을 승인하고, 이들 지역에 러시아 평화유지군의 진입을 명령했다.

미국과 유럽연합(EU)은 러시아의 이같은 시도를 규탄하고 강경 대응을 예고하면서 우크라이나 지역 내 전쟁 위협이 고조되는 모양새다.

