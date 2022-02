오리온, 글로벌 제과업계 매출 12위… "아시아 1위"

제과산업 전문지 ‘캔디인더스트리’ 매출액 순위

[아시아경제 구은모 기자] 오리온은 글로벌 제과산업 전문지인 '캔디인더스트리'가 발표한 '2022 제과업계 글로벌 톱 100'에서 12위에 올랐다고 22일 밝혔다. 지난해보다 두 계단 상승하며 아시아 제과기업 중에서는 가장 높은 순위를 기록했다. 캐디인더스트리는 매년 전 세계 제과기업의 전년도 매출액을 기준으로 순위를 선정·발표한다.

오리온은 지난해 글로벌 경기침체 속에서도 전 법인에서 경쟁력 높은 신제품 출시 및 시장 확대로 성장세를 이어가며 매출액 2조3594억원, 영업이익 3729억원을 기록해 국내 기업으로서는 유일하게 10년 연속 15위권에 진입했다.

오리온 한국 법인은 글로벌 브랜드로 성장한 '꼬북칩' 열풍이 지난해에도 지속된 가운데 44종의 신제품을 출시했다. 이와 함께 건강 트렌드에 힘입어 '마켓오 네이처'와 '닥터유' 브랜드의 매출이 각각 전년 대비 40% 이상 오르며, 매출과 이익의 지속 성장을 이어갔다.

중국 법인은 '초코파이', '오!감자' 등 기존 '더블 메가브랜드(연매출 2000억원 이상 브랜드)'의 자매품이 인기를 끌고 신규 카테고리도 확대하며 성장세를 유지했다.

베트남 법인은 감자스낵과 쌀스낵의 시장 점유율을 높이는 한편 젤리, 견과류 등 신규 카테고리를 확대해 연매출 3000억원을 돌파하며 명실상부한 베트남 대표 식품 기업으로 자리매김했다. 러시아 법인은 현지 소비자들에게 친숙한 '체리', '라즈베리' 등 잼을 활용한 초코파이의 인기 등에 힘입어 지난해 사상 처음으로 연매출 1000억원을 넘어섰다.

오리온 관계자는 "차별화된 연구개발 역량을 바탕으로 현지화 전략을 펼치며 아시아에서 손꼽히는 제과기업으로 인정받았다"며 "60여년간 축적해온 제품 노하우와 해외사업 역량으로 제과를 넘어 종합식품기업으로 제2의 글로벌 도약에 나설 것"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr